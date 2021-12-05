Создатели знаменитого сериала «Санта-Барбара» рассказали о связях с Россией

Сериал «Санта-Барбара», который в 90-е годы стал в России по-настоящему культовым, сейчас переживает новый период популярности. В Москве в культурном пространстве ГЭС-2 в рамках проекта «Санта-Барбара». Живая скульптура» Рагнара Кьяртанссона планируют переснять 98 эпизодов знаменитой книги.

На открытие проекта в Москву приехали сами создатели «Санта-Барбары» — Бриджит и Джером Добсоны. Эти фамилии знакомы огромному количеству россиян, они звучали на фоне знаменитой музыки из сериала практически каждый день. Бриджит и Джером рассказали, что именно связывает их с Россией и как они создавали своих персонажей.

«Мой дедушка был первый конгрессмен-социалист», — рассказала Бриджит Добсон.

«Когда он умер, ее бабушка, которая тоже была социалистка, поехала в Советский Союз, это было во времена Великой Депрессии, а в Союзе она видела красивую жизнь. Ее познакомили со Сталиным. И она стала коммунисткой. И до конца своих лет пыталась убедить маленькую Бриджи тоже стать коммунисткой», — добавил Джером Добсон, сообщило «РИА Новости».

Не самый известный факт, что одна из серий знаменитого сериала действительно снималась на территории России. Все происходило в сложные для нашей страны дни — в 1991 году, прямо во время путча. Джером до сих пор помнит, как их кинооборудование внезапно дало сбой во время этой поездки, и они обратились за технической поддержкой к своим коллегам из СССР.

В конце интервью создатели сериала обратились к зрителям из России с благодарностью за то, что настолько массово следили за сериалом и полюбили его.