Создатели «Вратаря Галактики» согласились вернуть Фонду кино многомиллионный долг

В Москве прекратили производство по делу о взыскании долга с создателей 3D-фильма «Вратарь Галактики». Их обязали выплатить Фонду кино более 191,3 миллиона рублей.

Истец заключил мировое соглашение с ООО «Студия Бонанза» и индивидуальным предпринимателем Джаником Файзиевым, выступившим режиссером и продюсером фильма. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Москвы.

«Стороны заявили об утверждении мирового соглашения. Арбитражным судом мировое соглашение проверено и утверждается на изложенных в нем условиях. <…> Производство по делу подлежит прекращению», — отмечено в документе.

В судебном определении указано, что ответчики признали существующий перед Фондом кино долг. Теперь они обязаны выплатить истцу 190 миллионов основной задолженности и 1 326 438 рублей неустойки — за нарушение срока возврата суммы. Им также придется заплатить 30% госпошлины в размере 60 тысяч рублей.

Долг решением суда будет выплачиваться с двухгодичной рассрочкой. Каждые три месяца «Студия Бонанза» и Файзиев должны перечислять Фонду кино по 21 265 159 рублей. Крайний срок первого платежа — 30 сентября 2021 года, последнего — 29 сентября 2023-го.

Судебный иск Фонд кино подал в апреле 2021 года. Фильм провалился в прокате, а от создателей потребовали вернуть выделенную на его производство субсидию государству.