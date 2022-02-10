Создатели The Sims 4 не выпустят в России дополнение «Свадебные истории» из-за ЛГБТ-свадьбы, которую предусматривает ее сюжет. Разработчик игры компания Electronic Arts объяснила, что авторы не захотели вырезать или заменять контент.

Представители опубликовали на официальном сайте обращение к российским заказчикам, в котором подробно описали причины своего решения.

«Основа нашей работы в The Sims — возможность создать любую историю без ограничений. Отказавшись от истории Кэм и Дом, мы были бы вынуждены пойти на компромисс с нашими ценностями», — написали авторы игры.

Они уточнили, что хотели бы рассказать историю этих персонажей без серьезных изменений, поэтому и решили отказаться от выпуска «Свадебных историй» в России.

Теперь российские игроки не смогут приобрести лицензионную версию этой серии игры. В «Свадебных историях» игрокам предлагается организовать свадьбу персонажей и выполнить все приготовления к ней. Доминика и Камила — это персонажи, причастные к ЛГБТ-сообществу.