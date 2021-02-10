Создатели столичного «Депо» анонсировали открытие фуд-молла в Петербурге

Создатели столичного «Депо» анонсировали открытие фуд-молла в Санкт-Петербурге. Пространство может появиться в торговом центре «Варшавский экспресс». В целом будет занята площадь около 20 тысяч квадратных метров, написал «Коммерсант».

Ресторанный маркетолог Глеб Орлов заявил, что главной особенностью таких заведений является нужда в постоянном гостевом потоке. Так как Петербург считается одной из туристических столиц, проблем с этим не возникнет. Кроме этого, успешность фуд-молла зависит от его местонахождения, сообщило ИА «Невские новости».

«Пространство должно находиться на туристических потоках, либо ему специально придется делать destination point — точку, чтобы люди туда специально доставлялись», — отметил специалист.

По словам Орлова, заведение предоставит хорошую возможность попробовать вкусную еду Петербурга по доступной цене.