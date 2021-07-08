Создатели «Спутника V» объяснили, почему вакцина не вызывает тромбы

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», в отличие от иностранных препаратов Oxford-AstraZeneca и Johnson & Johnson, не вызывает нарушения свертываемости крови у пациентов. В Центре имени Гамалеи объяснили, что этого побочного эффекта у «Спутника V» нет благодаря уникальной системе очистки.

По словам специалистов, тромбы могут образовываться из-за того, что субстанции изготавливаемых зарубежных препаратов проходят не все шаги очистки, сообщила газета «Известия».

Старший научный сотрудник Центра имени Гамалеи Дарья Егорова объяснила, что для производства «Спутника V» используется своя многоступенчатая и достаточно сложная система очистки. По ее мнению, входящие в состав отечественной вакцины аденовирусы могут быть гораздо чище по сравнению с аденовирусами Oxford-AstraZenecа.

«Возможно, что те случаи тромбозов, которые наблюдаются для других вакцин, связаны не столько с природой аденовирусов, сколько с технологией производства и очистки субстанции», — отметила она.

Случаи тромбообразования после применения вакцин от коронавируса ранее фиксировали в нескольких европейских странах. В Германии после этого провели исследование и пришли к выводу, что это связано с вакцинами, основанными на аденовирусе.

В России и других странах, где используется «Спутник V», случаев тромбоза у вакцинированных не наблюдалось. Эффективность и безопасность препарата признают ученые по всему миру. Несколькими днями ранее статью о «Спутнике V» опубликовал научный британский журнал Nature.