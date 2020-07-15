Создатели сериала «Хор» создадут фонд на обучение сына погибшей Наи Риверы

Создатели сериала «Хор» Райан Мерфи, Брэд Фэлчак и Ян Бреннан сообщили, что в память о Наи Ривере создадут фонд на обучение ее сына Джози Холлис Дорси. Актриса играла в сериале Fox в 2009–2015 годах.

Директора развлекательных программ сообщили The Sun, что у Наи Риверы изначально было всего несколько реплик в пилотном выпуске сериала. Ее не планировали снимать.

«Но нам потребовалась всего пара эпизодов, чтобы понять, как нам повезло найти одну из самых талантливых актрис, с которыми мы когда-либо имели удовольствие работать», — сообщили создатели сериала.

По их словам, им доставляло удовольствие писать для нее сценарий, снимать ее и просто находиться рядом. Ная представляла собой редкое сочетание скромности и уверенности в своем таланте.

«Наши сердца обращены к ее семье, особенно к ее маме, Иоланде, которая была частью большой семьи „Хора“, и сыну Наи, Джози», — резюмировали исполнительные директора Fox.

Тело Наи Риверы было найдено спасателями в озере Пиру в Калифорнии 14 июля. 8 июля она отправилась на водную прогулку вместе с сыном. Мальчика нашли уснувшим в лодке. Он рассказал, что мама помогла ему выбраться из воды, а сама пропала.