Создатели компьютерной игры выпустили рекламу о последствиях убийства Сулеймани

Пользователи возмутились посту об игре Conflict of Nations: World War 3, в котором создатели проводят параллели между началом Третьей мировой войны в игре и конфликтом США и Ирана из-за убийства генерала Касема Сулеймани.

«Иран начинает Третью мировой войну? Создайте любой сценарий Третьей мировой, который вы можете вообразить, в игре Conflict of Nations прямо сейчас», — говорится в подписи к видео.

Издание Daily Mail предположило, что пост содержит отсылку к накалившимся отношениям между Ираном и США в последние дни. Пользователи Twitter, видимо, тоже увидели эту отсылку и раскритиковали авторов.

«О, хорошо. Я думал, что это серьезная международная ситуация с потенциалом войны и тысячей (или сотней тысяч) жертв, но это всего лишь игра. Могу расслабиться теперь».

«Безвкусно».

«Немецкий Вермархт приближается к Польше. Сыграй в любой сценарий Второй мировой войны сейчас!»

«Conflict of Nations, прекратите это. Это плохое решение. Увольте свою маркетинговую команду».

«Насколько же это абсолютно неуместно. Позор на вас за этот твит».

США совершили авиаудар в аэропорту Багдада 2 января. В результате него погиб известный иранский военачальник Касем Сулеймани. Иран пообещал жесткий ответ на действия США.

После этого в соцсетях начали активно обсуждать, может ли из-за конфликта начаться Третья мировая война. Американцы даже обрушили сайт призывной службы, проверяя, подлежат ли они мобилизации.