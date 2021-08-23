Создатели комедии «Елки» сообщили о начале съемок новой части

В России приступили к съемочному процессу новой части комедийного фильма «Елки». Последний раз поклонники фильма могли увидеть его на больших экранах два года назад. Об этом сообщил RT.

Стали известны города, в которых запланирована съемка. По словам авторов, выбор пал на Пермь, Уфу и Саранск. Восьмая часть фильма не поменяет свою концепцию и также будет состоять из нескольких новелл, рассказало ИА Nation News.

Режиссером новой кинокартины выступит Антон Богданов. А вот актерский состав держится под строгим секретом. За производство фильма будут отвечать компании Bazelevs и IVI Originals. Увидеть любимую комедию на большем экране зрители смогут 16 декабря 2021 года.