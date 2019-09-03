Создатели «Брата-3» объявили о продаже ролей в картине

Откуда деньги на «Брата 3»? К скандальному проекту присоединился Бари Алибасов Подробнее

Шоумен Стас Барецкий, который является продюсером фильма «Брат-3», пояснил, что Сухова задействуют на вторых ролях, он сыграет самого себя. Что касается работы над проектом, то Барецкий заверил, что авторы картины уже успели отснять много материала в июне и июле. Август выпал, поскольку это месяц отпусков.

«В сентябре мы нагоним, съемки будут практически каждый день», — рассказал шоумен.

По данным издания, съемки «Брата-3» стартовали в марте 2019 года. Уточняется, что за главную роль в фильме придется выложить пять миллионов рублей, за роль второго плана — два с половиной миллиона, а эпизод обойдется в 500 тысяч.

Уже известны некоторые артисты, согласившиеся принять участие в проекте. Это музыкальный продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов, а также один из ее членов, Владимир Политов.

Кроме того, заявлены Сергей Пахомов («Зеленый слоник»), Владимир Пермяков (реклама «МММ») и даже такие именитые артисты Голливуда, как Микки Рурк и Дженнифер Энистон.