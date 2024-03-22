Общество 22 марта 2024, 15:18 Создатель военного грузовика «Урал-375» Титков скончался на 101-м году жизни в Москве

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Автостроитель Анатолий Титков скончался на 101-м году жизни в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительство Челябинской области.

В 1960-е годы Титкова назначили на пост главного конструктора Уральского автозавода. Под руководством мастера были созданы и поставлены на производство транспортные средства специального назначения. Среди них — военный грузовик «Урал-375», добавил «Взгляд».