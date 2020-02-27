Создатель сырков «Александров» обозвал веганов «скотами»

Глава компании «Б. Ю. Александров» Борис Александров обозвал веганов и вегетарианцев. По его мнению, люди, пившее молоко матери, а теперь высказывающиеся против употребления любого молока «скотины».

«Все вегетарианцы и все веганцы, я уж не знаю какие еще „цы“ — они все воспитались и выросли на молоке своей мамы. Поэтому говорить, что молоко вредное, — идиотизм. Да тебя, скотина, вырастили на этом молоке», — отметил бизнесмен в интервью журналу Forbes.

Александров напомнил, что еще физиолог Иван Павлов считал молоко природным продуктом, в котором есть все необходимое для человека.

Впрочем, по словам бизнесмена, к адекватной критике своей продукции он относится хорошо, «потому что критика — это всегда повод сделать товар еще лучше». Он рассказал, что когда пошла мода на продукты, сделанные не из животных жиров, а из растительных, компания запустила новый вид сырков.

Ранее в беседе с «360» диетолог Ирина Бережная отметила, что 50-60% людей с годами не могут употреблять большое количество лактозы. А у большей части населения Земли выработка специального фермента, перерабатывающего лактозу, начинает угасать уже после семи лет. Где-то у 10% населения планеты этого не происходит, и они до старости могут переносить молочные продукты.