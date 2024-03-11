Общество 11 марта 2024, 16:30 Создатель школы самообороны Михайлова: в фильмах про телохранителей мало реальности

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Во многих боевиках можно увидеть работу героя-телохранителя. Правды и реальности в подобных фильмах очень мало, рассказала создатель школы самообороны «Око Гора» Надежда Михайлова сайту «Страсти».

По ее словам, образ киношных телохранителей значительно отличается. Так, в жизни чаще всего нужна именно невидимая охрана, поэтому все моменты в фильмах с появлением личной охраны в черных очках являются комичными.

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«Честно говоря, я фильмы про бодигардов особо не смотрела. Исключение — „Телохранитель“ с Кевином Костнером. В том фильме имеются моменты, которые эту работу показывают, но кино есть кино», — отметила Михайлова.