Общество 11 марта 2024, 16:31 Создатель школы самообороны Михайлова: телохранителей чаще нанимают политики и знаменитости

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Чаще всего за услугами телохранителей обращаются политические деятели, звезды шоу-бизнеса и состоятельные люди. Об этом рассказала создатель школы самообороны «Око Гора» Надежда Михайлова сайту «Страсти».

По ее словам, задачи у каждого заказчика зачастую сильно отличаются: от защиты от реальной угрозы до демонстрации статуса. Чаще всего личную охрану нанимают именно мужчины.

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При этом среди телохранителей нет понятия «с кем легче работать» — во взаимодействии с любым клиентом всегда имеются риски, отметила Михайлова.