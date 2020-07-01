Создатель сериала «Бивис и Баттхед» выпустит два новых сезона

Сериал «Бивис и Баттхед» перезапустят. К выпуску готовят два новых сезона, спин-оффы и специальные эпизоды.

Об этом сообщил телеканал Comedy Central в Twitter.

«Да, да, да: #BeavisAndButtHead вернулись!», — говорится в сообщении.

Над перезапуском будет работать создатель оригинального телешоу Майк Джадж. Он по-прежнему будет отвечать за сценарий и производство. Помимо этого, он озвучит двух главных персонажей.

Когда появятся новые серии сериала пока неизвестно, но сюжет будет построен на том, что Бивис и Баттхед вступят в совершенно новый мир поколения «Z» (цифровое поколение — дети, которые с годовалого возраста осваивают планшеты и смартфоны — прим.ред.). Вместе с тем создатель не забыл о преданных фанатах сериала, рожденных до 1983 года. Отмечается, что новые сезоны будут ориентироваться в том числе и на них.

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