Создатель ордена «За заслуги перед Отечеством» скончался в Москве
В Москве в возрасте 76-ти лет скончался ученый Валерий Дуров, который считается автором идеи создания ордена «За заслуги перед Отечеством». Это высочайшая государственная награда России, напомнил сайт kp.ru.
27 сентября Дурова нашли мертвым в своей квартире, которая находится в Москве в Староконюшенном переулке.
По данным издания, он был ведущим научным сотрудником Исторического музея и всю свою жизнь посвятил науке. Дуров первым в СССР создал классификацию зарубежных и отечественных наград. Его вклад в науку отмечен государственными наградами Советского Союза, России, а также знаками отличия Минобороны и ФСБ.