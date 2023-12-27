Общество 27 декабря 2023, 14:33 Создатель музея Хмелев: редкие экземпляры советских елочных игрушек стоят до 20 тысяч рублей

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Советские новогодние украшения получили большую популярность среди любителей винтажа. Некоторые из экземпляров имеют достаточно высокую цену, рассказал создатель музея «Фабрика елочных игрушек» Игорь Хмелев в беседе с «Москвой 24».

По его словам, изделия, которые выпускались в больших количествах, стоят от 500 до 1000 рублей. Формовые, например «Царевна Лебедь», могут доходить в цене до 5 тысяч рублей. Более редкие экземпляры — до 20 тысяч рублей.

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Эксперт отметил, что массовые украшения легко найти на развалах и блошиных рынках. Еще один вариант — антикварные и комиссионные магазины.