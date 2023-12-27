27 декабря 2023, 14:33
Создатель музея Хмелев: редкие экземпляры советских елочных игрушек стоят до 20 тысяч рублей
Советские новогодние украшения получили большую популярность среди любителей винтажа. Некоторые из экземпляров имеют достаточно высокую цену, рассказал создатель музея «Фабрика елочных игрушек» Игорь Хмелев в беседе с «Москвой 24».
По его словам, изделия, которые выпускались в больших количествах, стоят от 500 до 1000 рублей. Формовые, например «Царевна Лебедь», могут доходить в цене до 5 тысяч рублей. Более редкие экземпляры — до 20 тысяч рублей.
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Эксперт отметил, что массовые украшения легко найти на развалах и блошиных рынках. Еще один вариант — антикварные и комиссионные магазины.
Новый год
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