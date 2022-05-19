Создатель магазина приложений NashStore Щельцин рассказал о планах по развитию сервиса

Генеральный директор компании АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал о разработке российского магазина приложений на Android NashStore. По его словам, он уже стал доступен для скачивания всем пользователям. Об этом написал RT.

Щельгин порекомендовал скачивать файл с официального сайта компании, поскольку в других сервисах он не может гарантировать сохранность кода.

«Да, 16 мая этот файл тоже подвергся одному из видов атак. Хотя он раздавался по CDN (Content Delivery Network — глобальная сеть, которая служит для ускорения доставки трафика от поставщиков к получателям. — RT) с DDOS-защитой, этого все равно оказалось недостаточно. Так как файл стал основной мишенью, было решено перенести его на общедоступный хостинг с понятной репутацией — на „Яндекс.Диск“. Но и там файл подвергся атаке и был заблокирован. Сейчас его можно скачать с нашего официального сайта <…>», — отметил он.

В настоящий момент в магазине относительно немного приложений и нет большинства популярных российских сервисов, однако Щельгин заверил, что в будущем NashStore будет налаживать сотрудничество с новыми компаниями.

«Сейчас мы ведем переговоры с крупнейшими владельцами приложений, а также с наиболее популярными приложениями из Google Play. Конечно, сейчас нас несколько сдерживают DDoS-атаки, которые мешают нам распрямиться в полный рост. Но надеюсь, что уже скоро мы эту проблему преодолеем и все пользователи смогут спокойно скачивать из NashStore приложения, число которых тоже будет увеличиваться», — заключил он.