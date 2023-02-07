07 февраля 2023, 19:02
Создатель известного микроавтобуса «буханка» умер в возрасте 96 лет
Один из разработчиков грузового семейства УАЗ-450 Егор Романович Варченко скончался на 97 году жизни. Об этом сообщило агентство Nation News.
В народе данный микроавтобус прозвали «буханкой». Серийное производство моделей Ульяновского автозавода продолжается и по сей день
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Отмечается, что в годы Великой Отечественной войны разработчик трудился на авиационном заводе Германа Геринга. Егор Варченко при жизни был награжден медалями ВДНХ СССР за разработку данных грузовиков.
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