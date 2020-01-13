Создатель игры World of Tanks уволился ради политической партии

Создатель игры World of Tanks Вячеслав Макаров подтвердил, что действительно уходит из компании Wargaming.net. Вместо этого он займется созданием новой политической «Партии прямой демократии».

В понедельник, 13 января, Макаров разместил пост в своем Facebook. Он удивился, что его решение вызвало такой общественный резонанс. Он отметил, что многие люди, узнав об этом, обратились к нему с дельными предложениями для новой партии.

Тщательно все взвесив, я понял, что мне будет сложно одновременно совмещать деятельность в компании Wargaming с активным участием в жизни партии. Я решил на какое-то время сосредоточиться на работе по созданию партии и ее развитии Вячеслав Макаров.

Макаров отметил, что уже встретился с руководством компании — его решение об уходе приняли. Кроме того, он успокоил всех поклонников World of Tanks, которые переживали за будущее игры. Макаров отметил, что с ней все будет хорошо, потому что над WOT трудится «отличная команда».