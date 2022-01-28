Создатель группы «Земляне» назвал причину блокировки на YouTube

Канал группы «Земляне» на YouTube заблокировали по весьма понятным причинам. Музыкант и основатель коллектива Владимир Киселев связал произошедшее со своей деятельностью по продвижению Крымской весны.

На состоявшемся пресс-ланче Киселев заметил, что на блокировку группа не обращала внимание около двух месяцев.

«Мои действия были полностью сосредоточены на продвижении Крымской весны. Наши артисты награждены государственными наградами за поддержку граждан. Поэтому причина блокировки — на поверхности. Но не могу сказать, что нас это очень тронуло», — сказал он.

Критерием популярности Киселев назвал выпущенные пластинки и сборы от прошедших выступлений.

«Когда тебя где-то заблокировали, а потом ты приезжаешь в полный зал — это говорит само за себя», — подчеркнул музыкант.

По его словам, «отлавливать детей лейтенанта Шмидта» не хватит времени. Адекватной реакцией на ситуацию основатель «Землян» считает выпуск новой продукции и отличную игру.

«Играть так, чтобы это невозможно было повторить. Я обещаю, что на наших концертах вы увидите очень высокий технический уровень», — заключил Владимир Киселев.

YouTube аргументировал блокировку канала «Землян» на платформе нарушением авторских прав.