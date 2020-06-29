Создатель двигателя для ракеты Гагарина умер в США

В США умер российский конструктор Анатолий Дарон. Он создал двигатели для ракет-носителей, которые доставили в космос первый спутник и первого человека.

«Анатолий Давидович скончался в США, где жил с 1998 года с семьей, в результате обострения многолетнего недуга — сердечно-почечной недостаточности», — говорится в сообщении НПО «Энергомаш».

В НПО «Энергомаш», где конструктор проработал 50 лет, отметили, что навсегда сохранят светлую память о выдающемся ученом и конструкторе.

Анатолий Дарон умер 24 июня в возрасте 94 лет. Он родился в 1926 году в Одессе, в 1948-м окончил Московский авиационный институт. В том же году начал работать в НПО «Энергомаш», тогда ОКБ-456, где прошел путь от инженера-конструктора до начальника отдела, ведущего конструктора.

Анатолий Дарон был ведущим конструктором при разработке ЖРД РД-107 и РД-108 для семейства ракеты Р-7, а также ЖРД РД-270 для РН УР-700. Это те самые ракеты, которые доставили в космос первые спутники и Юрия Гагарина.

Дарон является кавалером орденов Трудового Красного Знамени, Ленина, Дружбы. В 1989 году ему присвоили звание заслуженного конструктора РСФСР.