Создатель «Дома-2» сравнил шоу с яйцом Фаберже и объяснил, что сделало его хуже

За последние годы проект «Дом-2» полностью потерял свою первоначальную задумку и превратился в «унылое г». Жизнь по сценарию разрушила уникальность шоу, считает создатель телестройки Валерий Комиссаров.

«Там стало неправильным все. „Дом-2“ был уникальным, как яйцо Фаберже. А стал унылым „г“, где все по сценарию: любовь, драки, скандалы. А это сразу фальшак. Собрали несколько десятков абсолютно одинакового вида девушек с силиконовыми прелестями, наращенными волосами и пельменями в губах», — заявил Комиссаров StarHit.

Он добавил, что уважает всех участниц шоу. При этом не понимает, зачем зрителям смотреть на дорогостоящие наращенные волосы. По словам создателя проекта, люди люди хотят видеть программу про себя, а не идентичных девушек. Он подчеркнул, что раньше участники жили в обычных бараках. Сейчас же они имеют миллионы подписчиков в соцсетях.

«Я не говорю, что мне не нравятся нынешние участники. Но это совсем не то, что я изначально замышлял. Все, кого мы тогда брали, являлись, в первую очередь, интересными личностями. Некоторых приходилось, как яйца динозавра, высиживать по полгода», — отметил Комиссаров.

Создатель шоу пояснил, что изначально в «Доме-2» не использовали никаких сценариев. Весь проект снимался с помощью манипулирования теми или иными ситуациями. Заключительный выпуск проекта «Дом-2» показали на ТНТ 31 декабря.