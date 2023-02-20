Общество 20 февраля 2023, 11:30 Создатель аниме и манги Лэйдзи Мацумото ушел из жизни

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В Японии скончался 85-летний Лэйдзи Мацумото, известный своими аниме и мангой. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на NHK.

Лэйдзи Мацумото был известным популяризатором космических опер и манги в жанре научной фантастики. Среди его работ — «Космический линкор „Ямато“», который и принес ему популярность, «Галактический экспресс 999», «Космический пират Харлок» и другие.

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Также Мацумото принимал участие в создании мюзикла «Интерстелла 5555» вместе с группой Daft Punk. Он стал видеорядом к пластинке Discovery.

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