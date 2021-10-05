Создать российскую операционную систему для детей предложили в Общественной палате
Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать отечественную операционную систему, которую можно будет устанавливать на устройства, используемые детьми. Предполагается, что система сможет блокировать нежелательный контент, написал RT.
В обращении, направленном в министерство цифрового развития, Петров пояснил, что операционная система могла бы цензурировать контент в Интернете, потребляемый детьми, блокируя «нежелательную информацию», такую как религиозную и политическую пропаганду, экстремистские материалы и другое.
«В данном случае предлагаю вам оценить идею о создании отечественной операционной системы (либо эмуляции на базе популярных операционных систем) для обязательной установки на устройствах, планируемых к использованию детьми. Данная система аппаратно сможет блокировать контент, неприемлемый к получению несовершеннолетними. Помимо прочего, система сможет ограничивать время пользования социальными сетями и развлекательными приложениями, которые отвлекают от учебы и процесса образования», — предложил Петров.