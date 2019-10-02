Созданный детьми с ДЦП шрифт выпустили в России

В России к международному дню детского церебрального паралича создали особый шрифт. Он получил название «Доброшрифт». Его основой стали буквы, которые написали дети с этим заболеванием.

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Авторы предложили устроить флешмоб и поменять обычные шрифты на «Доброшрифт». Инициаторы проекты надеются, что шрифт получит широкое распространение. Идея проекта — показать, что дети с этим диагнозом могут вопреки своей болезни создавать что-то новое. Они будут способны на большее, если пройдут реабилитацию.

Присоединиться к акции может каждый человек. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте«Доброшрифта». Там же можно прочитать рассказы детей, которые написали эти символы, а также приобрести различные товары с ним. Кроме того, за благотворительный взнос этот шрифт можно скачать и использовать на разных носителях. Все полученные деньги пойдут на реабилитацию детей с церебральным параличом.

Источник фото: youtube.com

Международный день церебрального паралича был утвержден в 2012 году. С такой идеей выступили австралийская организация Cerebral Palsy Alliance, а также американская — United Cerebral Palsy. Этот день празднуют ежегодно во всех странах мира в первую среду октября. В этот раз эта дата выпала на 2 октября. Как написал TJournal, от церебрального паралича страдают 17 миллионов человек во всем мире.