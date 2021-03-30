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    30 марта 2021, 15:10

    Созданные компанией «Главстрой» парки и скверы появятся на 25 гектарах в Москве

    Анастасия Аброськина

    Парки и скверы, созданные в жилых кварталах Москвы по программе компании «Главстрой», займут более 25 гектаров. Это позволит комплексно благоустроить территории, учитывая интересы всех сторон: власти, жителей и бизнеса.

    Созданные компанией «Главстрой» парки и скверы появятся на 25 гектарах в Москве | Изображение 1

    Компания «Главстрой» создает полноценные парковые зоны вблизи новых жилых комплексов. Сейчас она разворачивает парки, создавая ЖК Balanсе, «Береговой» и на улице Сретенка.

    Например, на Сретенке задача «Главстроя» — сохранить и развить городской сквер. Здесь компания благоустроит часть территории, входящей в границы апарт-отеля «Дом с бассейном» по адресу Сретенка, дом № 13/26. Жители увидят новые кустарники и многолетники, но их высадят с сохранением уже существующих зеленых насаждений.

    Созданные компанией «Главстрой» парки и скверы появятся на 25 гектарах в Москве | Изображение 2

    На встрече с жителями компания «Главстрой» предложила благоустроить и саму территорию городского сквера. В случае поддержки инициативы его можно сделать более зеленым: очистить от сорняков, добавить растения, а также расширить варианты для отдыха с помощью зонирования.

    А в жилом комплексе «Береговоой» дворовое пространство и парк интегрировали в набережную. В основе идеи — единое перетекающее пространство двора и парка, разнообразная уютная атмосфера и гармоничное сочетание жилого комплекса с рекой.

    Созданные компанией «Главстрой» парки и скверы появятся на 25 гектарах в Москве | Изображение 3

    На территории — ландшафтные зоны, экоскамейки, небольшие сады и тактильные экотропы, ведущие к набережной Москвы-реки.

    В 2020 году компания «Главстрой» реализовала первый этап парковой территории ЖК «Береговой», автором дизайна которой стало международное бюро Kleinewelt Architekten.

    Созданные компанией «Главстрой» парки и скверы появятся на 25 гектарах в Москве | Изображение 4

    Концепцию дизайна парка второго этапа ЖК «Береговой» разработали в архитектурной студии «Арт-группа Камень». Проект включает в себя благоустройство территории и интеграцию участка за пределами жилого комплекса, который входит в городской проект реставрации набережной, охватывающей пространство от Филевского парка до театра «Мастерская Фоменко».

    Созданные компанией «Главстрой» парки и скверы появятся на 25 гектарах в Москве | Изображение 5

    Автором концепции стала ландшафтная компания Arteza. Планировочную структуру парка на втором этапе строительства «Берегового» задумали как единое пространство, в которое гармонично интегрировали аллеи, сеть дорожек и тропинок.

    Это позволяет удобно и быстро попасть в любую часть комплекса, а также зонирует пространство. Акцент сделали на дизайнерском освещении территории. Главная особенность — неоновая подсветка аллей и многочисленных дорожек, которая создает эффект объема и невесомости «парящего сада».

    Созданные компанией «Главстрой» парки и скверы появятся на 25 гектарах в Москве | Изображение 6

    Парк в Balance — это многофункциональное общественное пространство, которое решает задачу социализации горожан, живущих в домах квартала и по соседству, объединяя всю территорию в единый благоустроенный городской кластер.

    Автором концепции является ландшафтная компания Arteza. В ее основе всемирно известные парковые комплексы на месте бывших индустриальных территорий: Парк High Line в Нью-Йорке, бульвар Promenade plantee в Париже, парк Schöneberger Südgelände Park в Берлине, променад Lettenviadukt в Цюрихе и другие.

    Созданные компанией «Главстрой» парки и скверы появятся на 25 гектарах в Москве | Изображение 7

    Социокультурную концепцию парка Balance разработало бюро Citymakers — соавторы концепции парка «Зарядье». Новый парк будет активно взаимодействовать с дворовой территорией и коммерческими первыми этажами домов.

    Строительство первого этапа парка площадью планируют завершить в 2021 году. Основная идея первого этапа благоустройства — это зеленые площади классического парка с зонами для занятий спортом, интерактивными детскими площадками, а также с рекреационными зонами и дизайнерским навесом.

    Созданные компанией «Главстрой» парки и скверы появятся на 25 гектарах в Москве | Изображение 8

    Это позволит отдыхать в парке в любую погоду. На первом этапе создания досугового пространства особое внимание уделили озеленению и всесезонной декоративности.

    Благодаря применению современных решений ландшафтной архитектуры растения будут посажены согласно сезонным эффектам окраски листвы, высоте и ботаническим особенностям цветения. Это позволит создать в течение всего года эффект цветущего сада и зеленого пространства, сделав передвижение и прогулки по парку приятными и максимально комфортными.