Созданные компанией «Главстрой» парки и скверы появятся на 25 гектарах в Москве

Парки и скверы, созданные в жилых кварталах Москвы по программе компании «Главстрой», займут более 25 гектаров. Это позволит комплексно благоустроить территории, учитывая интересы всех сторон: власти, жителей и бизнеса.

Компания «Главстрой» создает полноценные парковые зоны вблизи новых жилых комплексов. Сейчас она разворачивает парки, создавая ЖК Balanсе, «Береговой» и на улице Сретенка.

Например, на Сретенке задача «Главстроя» — сохранить и развить городской сквер. Здесь компания благоустроит часть территории, входящей в границы апарт-отеля «Дом с бассейном» по адресу Сретенка, дом № 13/26. Жители увидят новые кустарники и многолетники, но их высадят с сохранением уже существующих зеленых насаждений.

На встрече с жителями компания «Главстрой» предложила благоустроить и саму территорию городского сквера. В случае поддержки инициативы его можно сделать более зеленым: очистить от сорняков, добавить растения, а также расширить варианты для отдыха с помощью зонирования.

А в жилом комплексе «Береговоой» дворовое пространство и парк интегрировали в набережную. В основе идеи — единое перетекающее пространство двора и парка, разнообразная уютная атмосфера и гармоничное сочетание жилого комплекса с рекой.

На территории — ландшафтные зоны, экоскамейки, небольшие сады и тактильные экотропы, ведущие к набережной Москвы-реки.

В 2020 году компания «Главстрой» реализовала первый этап парковой территории ЖК «Береговой», автором дизайна которой стало международное бюро Kleinewelt Architekten.

Концепцию дизайна парка второго этапа ЖК «Береговой» разработали в архитектурной студии «Арт-группа Камень». Проект включает в себя благоустройство территории и интеграцию участка за пределами жилого комплекса, который входит в городской проект реставрации набережной, охватывающей пространство от Филевского парка до театра «Мастерская Фоменко».

Автором концепции стала ландшафтная компания Arteza. Планировочную структуру парка на втором этапе строительства «Берегового» задумали как единое пространство, в которое гармонично интегрировали аллеи, сеть дорожек и тропинок.

Это позволяет удобно и быстро попасть в любую часть комплекса, а также зонирует пространство. Акцент сделали на дизайнерском освещении территории. Главная особенность — неоновая подсветка аллей и многочисленных дорожек, которая создает эффект объема и невесомости «парящего сада».

Парк в Balance — это многофункциональное общественное пространство, которое решает задачу социализации горожан, живущих в домах квартала и по соседству, объединяя всю территорию в единый благоустроенный городской кластер.

Автором концепции является ландшафтная компания Arteza. В ее основе всемирно известные парковые комплексы на месте бывших индустриальных территорий: Парк High Line в Нью-Йорке, бульвар Promenade plantee в Париже, парк Schöneberger Südgelände Park в Берлине, променад Lettenviadukt в Цюрихе и другие.

Социокультурную концепцию парка Balance разработало бюро Citymakers — соавторы концепции парка «Зарядье». Новый парк будет активно взаимодействовать с дворовой территорией и коммерческими первыми этажами домов.

Строительство первого этапа парка площадью планируют завершить в 2021 году. Основная идея первого этапа благоустройства — это зеленые площади классического парка с зонами для занятий спортом, интерактивными детскими площадками, а также с рекреационными зонами и дизайнерским навесом.

Это позволит отдыхать в парке в любую погоду. На первом этапе создания досугового пространства особое внимание уделили озеленению и всесезонной декоративности.

Благодаря применению современных решений ландшафтной архитектуры растения будут посажены согласно сезонным эффектам окраски листвы, высоте и ботаническим особенностям цветения. Это позволит создать в течение всего года эффект цветущего сада и зеленого пространства, сделав передвижение и прогулки по парку приятными и максимально комфортными.