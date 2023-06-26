Общество 26 июня 2023, 18:14 Создание в России линейки пропагандирующих многодетность игрушек поддержали в Союзе отцов

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Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов поддержал инициативу председателя Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаила Ветрова создать в России линейку пропагандирующих многодетность игрушек. Об этом написал RT.

Как отметил Соленов, подобного рода игрушки послужат «большим подспорьем и хорошим пропагандистским элементом». Кроме того, он назвал идею Ветрова простой, но креативной.

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«Они будут формировать правильное и положительное отношение к многодетной семье», — добавил Соленов.