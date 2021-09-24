Создание суперсервиса «Правосудие онлайн» анонсировали в Верховном суде РФ

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев рассказал о создании суперсервиса «Правосудие онлайн». По его словам, новое приложение позволит участникам судопроизводства выполнять в режиме онлайн необходимые процессуальные действия, сообщил «Интефакс».

Через него можно будет подавать документы в суд, уплачивать госпошлину, знакомиться с материалами дела в электроном виде, получать судебные акты. По словам Лебедева, использование в суперсервисе таких функций, как калькулятор госпошлины, автоматизированное определение подсудности, а также применение технологии распознавания текста, ускорят обращение в суд.

Сейчас в нескольких российских регионах реализуются пилотные проекты по взаимодействию граждан с судами через многофункциональные центры. По оценке экспертов, они имеют большую востребованность.

«В этой связи Верховный суд РФ направил в правительство РФ предложение о нормативно-правовом закреплении возможности подачи документов в суд и получения документов из суда посредством многофункциональных центров, что позволит гражданам в шаговой доступности от места своего жительства направить процессуальный документ в любой суд РФ и получить судебный акт», — заключил глава Верховного суда.