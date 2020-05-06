Создание коронавируса для чипирования официально признали фейком

В России официально признали фейком информацию о том, что коронавирус — искусственно созданное биологическое оружие для всеобщего чипирования людей. И не только это. Генпрокуратура потребовала удалить публикации о создании вакцины, прогнозах коронавируса с помощью нумерологии и появлении бункеров.

Среди найденных фейков объявление о продаже средств от коронавируса в Московской области. В описании товара утверждалось, что с помощью казахстанских иммуно-модуляторов можно получить «надежную защиту от китайского коронавируса». В Генпрокуратуре подчеркнули, что пока лекарства от COVID-19 нет, так что это объявление недостоверно.

Московские прокуроры изучили видео, в которых говорилось, что коронавирус специально создали для проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка. Авторы также утверждали, что с помощью вируса часть людей уничтожат, и строили прогнозы с помощью нумерологии.

«Прокуратурой Москвы в социальной сети «Одноклассники» и на портале YouTube найдены видеоролики под названием «Коронавирус. Разоблачение», «Апокалипсис сегодня | Метка дьявола чипизация планеты | часть 1» и «Апокалипсис сегодня | Генетическое оружие | часть 3», — сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что официальные органы власти России не подтверждают данные об искусственном создании коронавируса.

Еще одно видео, которое прокуроры потребовали удалить, появилось в Краснодарском крае. Автор показал заваренную дверь в подъезд многоквартирного жилого дома с прорезанным квадратным отверстием для получения продуктов. По словам создателя ролика, такие меры приняли из-за заражения одного из жителей. В краснодарской полиции заявили, что это фейк.

Прокуроры потребовали от Роскомнадзора ограничить доступ к ресурсам с этими материалами, поскольку они создают угрозу жизни и здоровью населения.