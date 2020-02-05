«Создан по древним инструкциям»: россиянам начали впаривать обереги от коронавируса

Казалось, что истерия вокруг коронавируса уже достигла своего пика, но нет. Спрос всегда рождает новые предложения. Так, в Сети появилось объявление с предложением купить талисман от инфекции. Стоит он целых пять тысяч рублей, но якобы защищает от смертельной болезни. Если подкинуть еще деньжат, то и радиус действия чудо-оберега станет больше.

«Талисман, создан по древним инструкциям, защищает от любых вирусов. Оберегает также от вспышки коронавируса, смертельно опасной болезни, вызывающей осложненную степень пневмонии», — сказано в объявлении на «Авито».

Источник фото: avito.ru

Автор объявления под именем Святослав заявил, что он — официальный представитель в Смоленске и области. Правда, непонятно, представителем чего или кого он является.

По словам мужчины, обереги привозят «прямиком от шаманов Карелии». Работает он, если к нему уважительно относиться и верить, утверждает продавец. Защищает такой талисман якобы от болезней, которые вызывают грипп. Выложить за такое «чудо» придется пять тысяч рублей, но это стандартная версия. Если доплатить еще две тысячи, то амулет освятят в церкви и его зона его действия увеличится.

Ну вот, а ученые начали создавать вакцины и строить больницы. Оказывается, всего-то нужно было талисманчик прикупить.

На защитных оберегах Святослав не остановился, он еще предлагает медицинскую маску по 99 рублей. Ее тоже можно освятить.

«Характеристики: благодаря последним медицинским разработкам удалось создать маску, максимально защищающую от коронавируса! 6-слойная защита будет служить вам круглосуточно», — обещает мужчина.

Источник фото: avito.ru

Китайский коронавирус поразил уже более 24 тысяч человек и убил 492 пациентов. В России зафиксировали два случая заражения: в Тюменской области и Забайкалье. Утром 5 февраля в Тюмень прилетел самолет с россиянами, которых эвакуировали из Уханя. Никто из низ не инфицирован, но они все равно будут на карантине в течение двух недель. Их разместили в реабилитационном центре.