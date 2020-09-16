Специальный штаб в рамках борьбы с оправданием нацизма создали в СК РФ

СК проследит за сохранением исторической правды. В ведомстве появился штаб в рамках борьбы с оправданием нацизма. Он будет координировать различные работы по проекту «Без срока давности».

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин напомнил в интервью РИА «Новости» об обязанности «защищать доброе имя живых и павших воинов-освободителей, мирных жителей, жертв нацистов».

«Помнить и знать уроки войны — значит иметь еще и возможность предотвратить трагедии и ошибки в настоящем», — заметил он. С учетом этого и появился штаб по координации поисковой и архивной работы ведомства.

В штаб вошли представители других органов и общественных организаций. В нем также состоят руководители и сотрудники подразделений центрального аппарата и следственных органов СК РФ, на территории которых должны состояться архивные, историко-разведывательные и поисковые мероприятия по проекту «Без срока давности».

Быстрыкин указал, что препятствовать искажению исторической правды необходимо в том числе и уголовно-правовыми методами.

О спецподразделении по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории РФ, стало известно несколько дней назад. Его решили создать из-за «неприемлемой для России позиции» некоторых западных стран при оценке событий Второй мировой войны.