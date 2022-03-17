Страны, которые поставляют оружие на Украину, в том числе Словакия, создают себе проблемы, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. То же самое, как подчеркнула она, касается и вербовки иностранных наемников.

«Если такое решение принимается — не только вопрос Словакии, но и другими странами, — то они создают себе проблемы. <…> Создают прямые проблемы собственными руками», — сказала Захарова в эфире Rutube-канала «Соловьев.Live».

Ранее стало известно, что после успешного удара ВС РФ по Яворовскому полигону под Львовом, где уничтожили порядка 180 наемников и крупную партию вооружений, многие находящиеся на территории Украины иностранцы решили вернуться домой.

В Минобороны неоднократно предупреждали, что иностранные наемники, которые приехали на Украину, не имеют права на статус военнопленных. Помимо этого, в ведомстве напомнили властям западных стран, которые занимаются отправкой таких людей на украинскую территорию, о том, что они несут всю ответственность за их жизни.