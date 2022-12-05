Общество 05 декабря 2022, 15:28 Современный учебный корпус с IT-полигоном построят на севере Москвы в 2023 году

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Учебный корпус для старших классов, который будет относиться к городской школе № 1474, построят в Москве на улице Клинской в следующем году. Об этом «Национальной службе новостей» сообщил глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Образовательное учреждение будет рассчитано на 500 мест и построено для школьников 8-11 классов. Отмечается, что здание оборудуют современными лабораториями для исследований, IT-полигоном и библиотекой. Кроме того, территорию корпуса благоустроят зимним садом и цветниками.

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Отмечается, что в настоящий момент здание готово почти на 70%.

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