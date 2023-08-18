18 августа 2023, 18:34
Современный тубдиспансер построят в ЯНАО к 2025 году
В поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа возобновят возведение туберкулезного диспансера, один из корпусов которого сейчас относится к объектам незавершенного строительства. Об этом сообщило «Север-пресс».
По данным пресс-службы губернатора региона, строительство медицинского учреждения планируют завершить в 2025 году. Возведение будет контролироваться службой Госстройнадзора региона.
Реклама
Как сообщил «Ямал-медиа», будущий диспансер оборудуют санузлами с ваннами с автоматическими подъемными устройствами для пациентов с ограниченными возможностями.
Строительство
Реклама
Реклама