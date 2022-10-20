Современный центр МЧС построят на Ямале | 360°

Общество 20 октября 2022, 14:22 Современный центр МЧС построят на Ямале

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Аварийно-спасательный центр МЧС построят в вахтовом поселке Сабетта на Ямале. Об этом телеканалу ОТР рассказал глава ведомства Александр Куренков.

Необходимость в подобном центре появилась из-за реализации важных арктических проектов. В поселке работает завод, который занимается добычей и сжижением природного газа.

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По словам Куренкова, строительство центра повысит скорость реагирования на нештатные ситуации, поскольку добраться в этом место можно лишь по воздуху или по воде.

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