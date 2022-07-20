Современный спортивный комплекс появится в районе Некрасовка в Москве

К началу 2023 года в Некрасовке для жителей района будет открыт современный спортивный комплекс. Об этом ИА НСН рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Это самый масштабный спортивный объект района. Активно ведутся фасадные работы, благоустройство прилегающей территории. Еще недавно жители района могли судить о будущем объекте только по предварительному его проекту — рендерам, а теперь, когда картинка оживает на глазах — становится очевидным, проект получается именно таким, каким его обещали москвичам — стильным, современным, просторным», — добавил Загрутдинов.

В спорткомплексе запланировано 12 спортивных зон. Здесь будут проходить соревнования по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию, баскетболу, волейболу, теннису, мини-футболу, гандболу. Жители района также смогут посещать залы для экстремальных видов спорта, зал единоборств, хореографию и ритмическую гимнастику.