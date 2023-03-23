23 марта 2023, 18:45
Современный парк имени Фрунзе открылся в Новороссийске после реконструкции
Работы по реконструкции парка имени Фрунзе завершились в Новороссийске. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
В ходе благоустройства в парке высадили более тысячи деревьев и кустарников. Также на территории природной зоны организовали новое пространство для проведения досуговых мероприятий.
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Кроме того, на территории парка оборудовали пруд, в который запустили 500 цветных карпов.
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Благоустройство
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