Общество 23 марта 2023, 18:45 Современный парк имени Фрунзе открылся в Новороссийске после реконструкции

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Работы по реконструкции парка имени Фрунзе завершились в Новороссийске. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

В ходе благоустройства в парке высадили более тысячи деревьев и кустарников. Также на территории природной зоны организовали новое пространство для проведения досуговых мероприятий.

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Кроме того, на территории парка оборудовали пруд, в который запустили 500 цветных карпов.

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