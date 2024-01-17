17 января 2024, 18:48
Современный мусоросортировочный завод заработал в Орле
Новый комплекс обработки отходов полного цикла с площадками для приема твердого коммунального и крупногабаритного мусора накануне заработал в Орле. Об этом сообщил ОТР.
После приема мусор поступает на две сортировочные ленты, где происходит отбор полезных фракций. По словам главного инженера завода Сергея Симбирева, в будущем руководство планирует наладить и переработку.
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«Выборка 35% на ВМР, будем стремиться к этим показателям. То есть 35% от поступающих отходов — планируем отбирать вторичные материальные ресурсы с последующей реализацией», — сообщил он журналистам.
Мусор
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