Общество 17 января 2024, 18:48 Современный мусоросортировочный завод заработал в Орле

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Новый комплекс обработки отходов полного цикла с площадками для приема твердого коммунального и крупногабаритного мусора накануне заработал в Орле. Об этом сообщил ОТР.

После приема мусор поступает на две сортировочные ленты, где происходит отбор полезных фракций. По словам главного инженера завода Сергея Симбирева, в будущем руководство планирует наладить и переработку.

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«Выборка 35% на ВМР, будем стремиться к этим показателям. То есть 35% от поступающих отходов — планируем отбирать вторичные материальные ресурсы с последующей реализацией», — сообщил он журналистам.