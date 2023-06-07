Общество 07 июня 2023, 17:11 Современный медцентр с отделением скорой помощи появится в Ноябрьске

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В сентябре в Ноябрьске откроют многофункциональный медицинский центр, где будут работать самые разные узкие специалисты и диагносты. Об этом «Ямал-Медиа» сообщили в мэрии города.

Пациенты центра смогут получать психологические консультации и реабилитационные услуги. Также центр организует выездную лабораторию и оборудует отделение скорой помощи, написало ИА «Север-Пресс».

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Для реализации проекта власти региона потратили из бюджета около миллиона рублей.