Инвестор приступил к первому этапу комплексного развития территории бывшей промзоны «Алтуфьевское Шоссе». В его рамках разработают проект планировки участка общей площадью 29 гектаров, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Благодаря проекту редевелопмента „Алтуфьевского шоссе“ в Северо-Восточном округе столицы появится современный городской кластер с экологичным технопарком, многофункциональным общественно-деловым комплексом, комфортной жилой и социальной инфраструктурой. Проект будет полностью завершен в 2035 году. Инвестор вложит в развитие территории свыше 45 миллиардов рублей. Общая площадь застройки составит более 720 тысяч квадратных метров», — сказал Владимир Ефимов.

Ранее в бывшей промзоне «Алтуфьевское шоссе» находились остановившие свою работу производства, складские помещения и автостоянка.

Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, благодаря реализации проекта будет создано почти 8 тысяч рабочих мест и жилье для 5 тысяч человек.

«Будет построено почти 358 тысяч квадратных метров объектов промышленного назначения, порядка 112 тысяч квадратных метров объектов общественного назначения и 251 тысяча квадратных метров жилья. При этом 25 тысяч квадратных метров жилых помещений возведут по программе реновации», — сообщил Александр Прохоров.

Инвестора для данного проекта определили по итогам аукциона. За право его реализовать на электронных торгах боролись 13 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Уфы.

Проект реализуют в рамках программы «Индустриальные кварталы».

«Без взаимодействия с городской программой „Индустриальные кварталы“, в рамках которой совместными усилиями московских властей и инвесторов на месте депрессивных территорий будут созданы современные городские кластеры, появление новых масштабных проектов в городе невозможно. AFI Development одним из первых крупных девелоперов приняла стратегическое решение участвовать в торгах на право комплексного развития промзоны „Алтуфьевское шоссе“ и стала победителем. Это гарантированные перспективы работы — строительство на месте заброшенных территорий современного района, который станет одним из драйверов развития города», — сообщил генеральный директор AFI Development Марк Гройсман.

К строительству на площадке приступят в ближайшие два года.