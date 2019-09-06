Современный и безопасный скейт-парк открыли в Коломне

В Коломне открыли современный скейт-парк. Объект площадью 400 квадратных метров построили по программе «Спорт Подмосковья». На нем расположены шесть фигур имитирующих городские препятствия.

Источник фото: телеканал «360»

В межсезонье горнолыжная спортсменка Алена Шинкарева встает на роликовые коньки. До недавнего времени тренировки ограничивались банальным катанием по тротуару вдоль набережной. Все изменилось, когда на берегу реки Ока построили скейт-парк. На новом спортивном объекте можно отрабатывать все необходимые элементы, а также весело по-спортивному проводить вечера и выходные.

«Здесь можно испытать очень хорошее чувство экстрима, здесь можно с кем-то подружиться, потому что сюда приходит много людей, здесь очень легко собираться», — сказала Алена Шинкарева, жительница г. о. Коломна.

С просьбой построить на набережной скейт-парк администрация Коломны обратилась в правительство области год назад. К работам подрядчик приступил в начале июля.

Сейчас парк готов принять скейтеров, роллеров и других любителей экстремальных видов спорта. Объект отвечает все условиям безопасности при выполнении сложнейших трюков. От того, какие трюки выполняют юные спортсмены, просто дух захватывает.

Источник фото: телеканал «360»

«С 2020 года скейтборд присутствует в олимпийских дисциплинах и будет представлен на летней Олимпиаде в Токио и с этой точки зрения актуально наличие площадок в городе, потому что не исключено, что появятся отделения по этому виду спорта», — отметил Георгий Барабошкин, член исполкома Федерации горнолыжного спорта Московской области.

Скейт-парк в Коломне появился благодаря реализации программы «Спорт Подмосковья». Стоимость объекта составила почти пять миллионов рублей. Всего за время реализации проекта в регионе было установлено более 30 площадок для занятия экстремальными видами спорта. Это большие парки площадью 800 квадратных метров, и вот такие компактные как в Коломне, способные гармонично вписаться в любой сквер.

«Эта программа у нас не стоит на месте. Подобные скейт-парки будут создаваться и дальше. Заявка огромная! Много наших юных спортсменов обращаются с просьбами создать хорошие цивилизованные условия в городах Подмосковья», — уточнил Роман Терюшков, министр спорта Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Администрации Коломны взяла на себя обязательства по благоустройству. Рядом со скейт-парком установили освещение — это позволит юным спортсменам заниматься по вечерам. Также местные власти сделали подход к площадке безопасным, организовав пешеходный переход через проезжую часть.

«В следующем году у нас в планах к этой площадке прикрепить ещё воркаут, который, я надеюсь, также будет пользоваться популярностью. И еще раз хочу сказать спасибо правительству области, что они поддерживают наши спортивные инициативы», — сказал Денис Лебедев, глава г. о. Коломна.

Всего в этом году по областной программе будут установлены шесть скейт-парков. Два из них в Звенигороде и Коломне уже открылись. Спортсмены из Одинцова, Наро-Фоминска, Лыткарино и Реутова в ближайшее время смогут продемонстрировать трюки на новых объектах.