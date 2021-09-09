Современный динопарк заработал в Лабытнанги

В городе Лабытнанги для горожан открыли современный динопарк. Первый подобный объект на Ямале находится в новом сквере «Орбита», сообщило издание «Ямал-Медиа».

Особенность парка заключается в том, что помимо уютных зон отдыха и игровых площадок, дети и взрослые смогут познакомиться с макетом Солнечной системы. Ее разместили в самом центре развлекательного объекта. По ней присутствующие смогут изучать расположение планет и их спутников.

Горожане остались довольны новым динопарком. По их словам, было неожиданно увидеть подобное пространство в городе.

Это лишь первый открывшийся объект, посвященный 153-й годовщине Лабытнанги. В скором времени должны появиться другие городские пространства.