Современный детский сад в ЖК Balance на высокой стадии строительной готовности

ЖК Balance — это комфортный микрогород, где есть все для комфортной жизни, работы и отдыха. На его территории откроют три детских сада на 750 человек. Один из них находится на высокой стадии строительной готовности.

Речь идет о дошкольном учреждении на 150 мест площадью 2445 «квадратов». Оно находится в корпусе № 1, где частично занимает три этажа. Для детского сада сделают специальную зону с игровыми площадками, там будут отдельные входы и выходы. Предполагается, что садик будет принимать детей от трех до семи лет. Для них создадут шесть в групп. В каждой — по 25 мест.

В саду будут работать кружки, запланированы мастер-классы. В учреждении появится просторный зал для музыкальных занятий на 50 человек, физкультурно-оздоровительный зал, оборудованный медицинский кабинет, кабинет логопеда и психолога, мультисенсорная комната для релаксации детей.

Над проектом дошкольного учреждения работали лучшие архитекторы, психологи, педагоги. В помещениях создали безбарьерную среду для инвалидов и детей с ограниченными возможностями.

Также в ЖК откроют две школы на 1725 человек, детскую и взрослую поликлинику, спортивный комплекс с бассейном, пять подземных паркингов. Главным центром притяжения ЖК и всего района станет парковый комплекс с длинной аллеей и фонтанной площадью.

ЖК Balance расположен в Юго-Восточном административном округе российской столицы. Balance реализуется в пять этапов строительства, оно входит в топ-5 крупнейших проектов комплексного развития территории Москвы.