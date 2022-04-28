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    28 апреля 2022, 21:56

    Психолог Екушевская перечислила типы современных родителей

    Дарья Морозова

    Психолог Анастасия Екушевская рассказала об основных типах современных родителей. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Психолог Екушевская перечислила типы современных родителей

    Самый часто встречающийся тип родителей — около 33% от общего числа — это те, кто подходит к воспитанию и образованию ребенка формально. Для них самое важное — это оценки и вовремя выполненное домашнее здание.

    23% родителей стараются давать детям больше свободы и меньше их контролировать. Моральное состояние детей для них важнее результатов в учебе.

    Третий тип — около 16% — соблюдают баланс между контролем и свободой. Они стараются заложить в ребенка желание развиваться, а не просто требуют хороших оценок.

    Еще один тип составляет примерно 15% всех родителей. Это те, кто стремится контролировать ребенка во всем, принимают все решения без учета его мнения.

    «Обычно из таких ребят вырастают потенциальные клиенты тренингов личностного роста», — отметила Екушевская.

    Еще 13% родителей вовлечены в обучение и воспитание ребенка, но не довольны системой образования в стране. Они стараются дать ему лучшее, что в будущем может помешать ребенку самостоятельно чего-то добиваться в жизни.