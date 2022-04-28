Психолог Екушевская перечислила типы современных родителей

Психолог Анастасия Екушевская рассказала об основных типах современных родителей. Об этом сообщила «Газета.ru».

Самый часто встречающийся тип родителей — около 33% от общего числа — это те, кто подходит к воспитанию и образованию ребенка формально. Для них самое важное — это оценки и вовремя выполненное домашнее здание.

23% родителей стараются давать детям больше свободы и меньше их контролировать. Моральное состояние детей для них важнее результатов в учебе.

Третий тип — около 16% — соблюдают баланс между контролем и свободой. Они стараются заложить в ребенка желание развиваться, а не просто требуют хороших оценок.

Еще один тип составляет примерно 15% всех родителей. Это те, кто стремится контролировать ребенка во всем, принимают все решения без учета его мнения.

«Обычно из таких ребят вырастают потенциальные клиенты тренингов личностного роста», — отметила Екушевская.

Еще 13% родителей вовлечены в обучение и воспитание ребенка, но не довольны системой образования в стране. Они стараются дать ему лучшее, что в будущем может помешать ребенку самостоятельно чего-то добиваться в жизни.