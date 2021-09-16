Современные площадки для собак открылись в Москве

В четырех районах Москвы открылись современные площадки для выгула и тренировок домашних питомцев. Концепция по их созданию была разработана Российской кинологической федерацией, Союзом кинологических организаций РФ, а также самими жителями столицы. Об этом рассказало «Утро.ру» со ссылкой на сайт мэра Москвы Сергея Собянина.

«Они задуманы как мини-парки: предполагают озеленение, использование экологичных материалов, комбинацию газона и качественного искусственного покрытия, входы с тамбуром, чтобы питомец не мог выбежать без ведома хозяина», — прокомментировала появление новых объектов заместитель мэра Наталья Сергунина.

Самый больший парк для домашних животных появился в Северном Медведкове. Его территория составляет практически три тысячи квадратных метров. Также площадки оборудовали в Можайском, Лосиноостровском районе и в Ясенево.