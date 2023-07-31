Общество 31 июля 2023, 10:35 Современные писатели презентуют новые произведения москвичам в «Музеоне» Современные писатели обсудят книги с гостями фестиваля «ЛетЛитФест» в «Музеоне» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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С конца мая этого года в Москве проходит «ЛетЛитФест». Самые значимые события запланировали на субботу, 5 августа. Среди них встреча с современными писателями и музыкальный концерт. Мероприятия пройдут в парке искусств «Музеон», сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Фестиваль пройдет на четырех площадках: в павильонах «Школа» и «Зеленая школа» и на сценах Nova и «Капля». Начало мероприятий в 11:00.

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На «ЛетЛитФесте» презентуют новые романы, прочитают отрывки из них, а также писатели обсудят с гостям свои произведения. Также для москвичей пройдет музыкальный концерт.

Кроме этого, для фестиваля свои программы приготовили и столичные библиотеки. Москвичам прочитают лекции, проведут экскурсии, занятия в студиях и покажут театральные постановки.

Все мероприятия — бесплатные. Необходима предварительная регистрация.

Ранее москвичей пригласили на фестиваль тайской культуры в сад «Эрмитаж».