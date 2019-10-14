Современные и надежные. 211 км линий электропередачи отремонтировали в Подмосковье

В Московской области отремонтировали 211,7 километра кабельных и воздушных линий электропередачи. Работы провела организация «Мособлэнерго». Теперь годовой план ремонта выполнен на 88%.

Специалисты с начала года заменили 439,85 километра проводов на воздушных линиях электропередачи. Ремонт провели там, где использовался неизолированный провод. В итоге его заменили на современный самонесущий изолированный провод. Он значительно повышает надежность работы электросети, а также сокращает потери при передаче энергии.

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Также за девять месяцев отремонтировали 308 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и 116 единиц подстанционного оборудования. Расчистили и 209,3 гектара трасс, где проходят линии, от деревьев и кустарников. Все работы проводят по графику.