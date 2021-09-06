Современную школу на 1100 мест открыли в городе Кудрово

Пресс-служба холдинга Setl Group анонсировала открытие современной школы на 1100 учеников в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. Одновременно в ней смогут учиться 44 класса. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

«Светлыми и просторными получились и внутренние помещения школы. Среди них — учебные и компьютерные классы, мастерские, большой и малый спортивные залы. Столовая рассчитана на 550 мест. Почти столько же мест — в актовом зале, где будут проводиться лекции, творческие встречи, просмотр учебных фильмов», — добавили в холдинге.

В школьном дворе для учащихся оборудовали современную спортивную площадку. На ней имеются футбольное поле, площадка для волейбола и баскетбола, беговые дорожки, места для прыжков в длину. В свободное время дети смогут отдохнуть на специально отведенных зонах для игр.