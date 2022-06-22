Названы основные принципы современного сайта

Гендиректор компании House Tech Никита Николенко рассказал, каким должен быть современный сайт. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

Самое главное — это удобство для пользователя любого возраста, уточнил Николенко. Он добавил, что стоит отказаться от лишних страниц, если, например, всю информацию можно разместить на одной.

Также на сайте не должно быть слишком много рекламы и уведомлений, так как это раздражает пользователей.

«Те маркетинговые шаги, которые помогали в раскрутке сайта лет 10 назад, дают противоположный эффект», — заключил Николенко.