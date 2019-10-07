Современное здание появится у сыроварни в Истре. Там можно будет наблюдать за изготовлением сыра

Новое здание сыроварни «Русский пармезан» в Истре возведут по оригинальному проекту, соответствующему лучшим мировым стандартам. Новое здание позволит фермерскому хозяйству расширить свои возможности и отвечать возросшим потребностям туристов.

«Внутри нового здания истринской сыроварни расположатся высокотехнологичные цеха, а также первое в России роботизированное хранилище сыра, оборудованное по стандартам лучших швейцарских сыроварен, с автоматизированными климатическим установками», — рассказал председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он добавил, что помимо увеличения производственных мощностей, будет создана единая технологическая линия, которая должна работать без остановок.

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Проект разработан бюро «Крупный план». Архитектурное решение построено на ассоциациях с технологией сыроварения — входная группа с большой крытой террасой напоминает медный сыроваренный котел — именно в таких котлах с древности варили сыр в Италии.

«В этом элегантном здании красиво объединены технологическая и репрезентативная функции. Широко используется витражное остекление — сквозь него можно будет наблюдать за процессом изготовления и хранения продукции. Архитектура этого объекта сама по себе может стать точкой притяжения для туристов», — заявила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Главный архитектор бюро «Крупный план» Сергей Никешкин отметил, что в основе концепции проекта лежит принцип комфорта, экологичности и гармонии.

«Сыроварня находится в очень живописном месте, и по нашему замыслу новое здание должно органично вписаться в существующий природный ландшафт. Отсюда — плавные выразительные формы, широкое использование в отделке фасадов природных материалов: дерева и меди», — рассказал Сергей Никешкин.

Истринская сыроварня существует с 2015 года и является одним из примеров успешного развития российского фермерства и агротуризма. Здесь не только производят сыры, но и организуют экскурсии на производство, лекции по истории сыроделия, фестивали, мероприятия для детей. Этим летом традиционный сырный фестиваль посетили порядка 130 тысяч человек.